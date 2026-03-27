Nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK propagandasına 26 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerinin ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde 26 zanlının örgütün propagandasını yaptıklarını tespit etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel flamalar ile dijital materyaller ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.