Parçalı Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 26.03.2024 10:26

Nevruz etkinliğinde 22 cep telefonu çalan 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da 21 Mart'taki nevruz kutlamalarına katılan, burada 22 kişinin cep telefonu çalan 5 kişi polisin titiz çalışması ile alandan çıkmadan gözaltına alındı.

Nevruz etkinliğinde 22 cep telefonu çalan 5 kişi tutuklandı
[Fotograf: DHA]

Bağlar ilçesi Nevruz Parkı'nda 21 Mart'ta yapılan nevruz kutlamaları sırasında yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı.

Kutlamaların sürdüğü sırada 22 kişinin polise şikayeti üzerine ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve fiziki takiple şüphelileri belirledi.

Batman'dan gelen 2'si kadın 5 şüpheli, kutlama alanında çıkmadan gözaltına alınırken, bir otomobilde yapılan aramada 22 cep telefonu bulundu.

A.İ.'nin 37, V.G.'nin 8, E.G.'nin 13, Ö.İ.'nin 6 ve F.İ.'nin 5 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Çocuklar kumbaradaki paralarını Gazze için bağışladılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:39
Bitlis'te 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı
11:34
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
11:30
Bingöl’de şüpheli araçtan 734 adet tarihi eser çıktı
11:26
ABD'li Senatör Sanders: BMGK'de ateşkes tasarısının kabul edilmesi Netanyahu'nun keyfini kaçırdı
11:25
30 ilde BOZDOĞAN-17 operasyonu: 147 kişi yakalandı
11:19
Balıkesir'de sağanak: Yollar göle döndü
Fabrika gibi okulun iki aylık cirosu 11 milyon lira
Fabrika gibi okulun iki aylık cirosu 11 milyon lira
FOTO FOKUS
Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarından provokasyon
Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarından provokasyon
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ