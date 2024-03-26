Çocuklar kumbaradaki paralarını Gazze için bağışladılar

Mardin’de çocuklar, İsrail’in saldırısı altındaki Gazze’deki akranlarına kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını gıda olarak ulaştırılması için bir derneğe bağışladı.

Derneğin gönüllü üyesi Esma Varol, çocukların yaklaşık 2 aydır harçlıklarını biriktirdiklerini belirterek, “Çocuklarla beraber Recep ayının başında hep beraber kumbaralarımızı yaptık. Çocuklar bu kumbaraları hazırlarken Filistinli kardeşlerine destek olacakları heyecanıyla hazırladılar” dedi.

Kumbarasındaki harçlıklarını bağışlayan çocuklardan 10 yaşındaki Beyza Talayhan, “4’üncü sınıfa gidiyorum. Filistin’deki kardeşlerimize bir nebze de olsa yardım etmek için geldik. Yüce Allah oradaki kardeşlerimize yardım etsin” diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Gazze’deki akranlarına yardım etmek isteyen 8 yaşındaki Sena Çetinkaya da, şöyle dedi:

“Ben 2'nci sınıfa gidiyorum. İsrail, Filistin’deki kardeşlerimize zulüm ediyor. Bende Filistinlilere yardımda bulunmak istedim. 2 ay içerisinde topladığım bütün parayı getirdim.”