Açık 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.12.2023 12:46

Nesli tehdit altındaki hayvanların diş ve boynuzlarını satan şüpheli yakalandı

İstanbul'da nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların diş ve boynuzlarını satan şüpheli yakalandı.

Nesli tehdit altındaki hayvanların diş ve boynuzlarını satan şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir adreste hayvanlara ait diş ve boynuz parçalarının satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresteki aramalarda Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olduğu belirlenen 2 çift bütün, 1 çift küçük parçalar halinde 6 kilo 162 gram dağ keçisi boynuzu, 7 antilop boynuzu, 1 kızıl geyik boynuzu ele geçirildi.

Aynı adreste 23 fil dişinden yapılmış obje, 3 kilo 260 gram fil dişi parçaları, 16 kilo 500 gram fil ile mamut, 650 gram balina dişi parçaları, 14 bufalo boynuzu ve parçası, fil dişi objeler ve 20 kilo 410 gram boynuz da bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
İskenderun'daki 3 bin 986 deprem konutunun inşası sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:55
Putin'den "dost olmayan ülkeler" ile vergi anlaşmalarını kısmen iptal eden yasaya onay
13:50
Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
13:49
Kadınlar Köy Yaşam Merkezindeki kursta Kur'an-ı Kerim öğreniyor
13:46
Ankara'da 24 milyon değerinde kaçak etil alkol ele geçirildi
12:49
Doğaseverlerin yeni adresi: İstanbul Kuş Cenneti
13:43
Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil ile tır çarpıştı
Çadırlarda kalan Gazzeliler, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
Çadırlarda kalan Gazzeliler, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Seyir halindeki aracın üstüne böyle atladı
Seyir halindeki aracın üstüne böyle atladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ