Haber Giriş: Kaynak: DHA
Neowise kuyruklu yıldızı, Malatya semalarında gözlendi
[Fotoğraf: DHA]
Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, Malatya semalarında gözlendi.
Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından Mart ayında keşfedilen ve adını Neowise teleskobundan alan C/2020 F3 NEOWI Neowise kuyruklu yıldızı, Malatya semalarında görüntülendi.
Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek.
Etiketler: Neowise kuyruklu yıldızı NASA abd malatyaSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 09:29
Son Haberler
- 09:50
- 09:47
- 09:20
- 09:13
- 09:17
Sıradaki Haber
İstanbul Sancaktepe'de çatı yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz