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Türkiye
TRT Haber 16.04.2024 09:51

Nemrut Dağı'na bayramda yoğun ilgi

6 Şubat depremleri nedeniyle turist sayısı ciddi oranda düşen Adıyaman’daki Nemrut Dağı ve diğer tarihi ören yerleri, 9 günlük bayram tatilinde yoğun ilgi gördü.

Nemrut Dağı'na bayramda yoğun ilgi

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı başta olmak üzere birçok tarihi yapısıyla dikkat çeken ‘turizm kenti’ Adıyaman’da, Ramazan Bayramı’nda turist yoğunluğu yaşandı. 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı 45 bin kişi ziyaret etti.

Kommagene Uygarlığı'nın, 2 bin 206 metre yükseklikteki devasa heykellerini görmeye gelen yerli ve yabancı turistler ‘güneşin en güzel doğup battığı yer’ olarak bilinen Nemrut Dağı’nda gün doğumu ve gün batımını izliyor.

Nemrut Dağı'na bayramda yoğun ilgi

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerle büyük hasar alan Adıyaman, birçok konuda olduğu gibi turizmde de büyük darbe aldı. Asrın felaketi nedeniyle, yerli ve yabancı turist sayısında ciddi düşüş yaşandı. Bazı tarihi yapıların zarar gördüğü Adıyaman’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı hızlı refleks göstererek, restorasyon çalışmalarını başlattı. Önceki haftalarda turistlerin yoğunlaştığı Adıyaman’da turizm sezonu, Nemrut Dağı’na gelen yerli ve yabancı turistler karanfil verilerek başlatıldı.

Nemrut Dağı'na bayramda yoğun ilgi

"Çıkarken aşırı derecede zorlandık ama gördüğümüz muhteşem buna değdi"

Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse ve yetkililer, turistlere karanfil vererek Nemrut Dağı ile ilgili bilgi verdi.

Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, deprem nedeniyle sekteye uğrayan turizm sektörünün çabuk toparlandığına dikkat çekerek, “Yerli ve yabancı misafirlerimizi Kommagene destinasyonuna bekliyoruz. Bölgemiz çok büyük bir deprem geçirdi. Bu depremlerden dolayı turist sayısında bir nebze de olsa düşüş yaşansa da, normalleşme süreciyle birlikte eski ivmesine çok hızlı bir şekilde geri geldi. Dokuz günlük bayram tatili süresince yerli ve yabancı olmak üzere toplam 45 bin ziyaretçiyi bu destinasyonumuzda ağırladık” dedi.

Nemrut Dağı'na bayramda yoğun ilgi

Fransa’dan bisiklet ile dünya turuna çıkan ve bir aydan beri ülkemizi Diane Bciac ile dolaşan Simon Psibest, “Fransa’dan bisikletle geldik. Yukarı çıkarken aşırı derecede zorlandık ama gördüğümüz yer muhteşem ve buna değdi. Çok mutlu olduk, çok etkilendik” diye konuştu.

Nemrut Dağı'na bayramda yoğun ilgi

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