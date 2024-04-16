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Türkiye
AA 16.04.2024 09:34

Balıkesir'de aranan 417 şüpheli yakalandı

Balıkesir’de jandarma ekiplerince Ramazan Bayramı süresince yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında bazı suçlardan aranan 417 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de aranan 417 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bayram tatili süresince suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 3 bin 910 personelin katılımııyla asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirdi.

Ekipler, 140 bin 662 kişinin bilgilerini sorguladıkları uygulamalarda, 3 bin 105 iş yeri ve 2 bin 742 metruk bina, park bahçe, okul çevresini kontrol etti.

Bazı suçlardan aranan 417 şüpheli ile 33 düzensiz göçmenin yakalandığı uygulamalarda, 6 av tüfeği, tabanca, kurusıkı tabanca, 7 adet fişek, 5 gram esrar, 18 gram sentetik uyuşturucu, 10 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, hacizli yakalamalı araca el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ise 12 bin 725 araç kontrol edildi, 925 araç sürücüsüne 3 milyon 232 bin 132 lira idari para cezası kesildi. 36 sürücünün ehliyetine el konulurken, 192 araç trafikten menedildi.

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Balıkesir Ramazan Bayramı
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