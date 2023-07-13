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Türkiye
TRT Haber 13.07.2023 21:32

Nefes helikopteri orman yangınında 70'ten fazla sorti yaparak rekor kırdı

Muğla Milas'ta dün çıkan orman yangın, orman çalışanlarının havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Müdahale sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli yangın söndürme helikopteri Nefes, 70'ten fazla sorti yaparak rekor kırdı. TRT Haber ekibi, Nefes personeliyle yanan alanı havadan görüntüledi.

Muğla Milas'ta dün ormanlık yangın çıktı. Alevler kısa sürede Bodrum'a ulaştı.

Havadan müdahale sayesinde yangının yerleşim alanlarına ulaşması önlendi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yangın söndürme helikopteri Nefes, müdahale sırasında 70'den fazla sorti yaparak kırılması zor bir rekora imza attı.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Veysel Tiryaki, bakanlığın envanterine katılan ilk helikopterlerden olan "Nefes"in dünkü yangında gece saatlerine kadar 70'ten fazla sorti yaptığını söyledi.

Nefes helikopteri orman yangınında 70'ten fazla sorti yaparak rekor kırdı

TRT Haber ekibi, Nefes helikopteriyle yanan alanı havadan görüntüledi.

Nefes helikopterinin özellikleri

T-70 helikopteri tek seferde 2,5 ton su atma kapasitesine sahip. Palleri karbon fiber. Yerli ve milli teknoloji ile donatılan helikopterin kokpit kısmı da özel olarak tasarlandı. Arama kurtarma operasyonlarında da etkin olarak kullanılıyor. Nefes helikopteri gece görüş özelliğine de sahip.

İlki Bodrum'da konuşlandırılan helikopterde, 2 pilot ve 2 teknisyen görev yapıyor.

Muğla'da orman yangını konrol altında
Muğla'da orman yangını konrol altında

"Nefes en etkili helikopterlerden bir tanesi"

T-70 Pilotu Erhan Baran, Nefes helikopterinin sahip olduğu özelliklerle en etkili helikopterlerden bir tanesi olduğunun altını çizdi.

Orman Genel Müdürlüğü envanterine toplam 39 adet Nefes helikopterinin kazandırılması hedefleniyor.

Haber: Cihat Sönmez

Kamera: Yusuf Beşli

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