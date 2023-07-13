El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil göle düştü

Tatil için Bolu'dan Abant'a giden Metin D, otomobilini göl çevresinde Kıbrıs Çeşmesi mevkiinde yol kenarına bırakarak, fotoğraf çekmeye gitti.

Fotoğraf çekiminin ardından geri dönen sürücü aracının bıraktığı yerde olmadığını gördü.

Büyük çaplı maddi hasar oluştu

Vatandaşların aracın göle düştüğünü belirtmesi üzerine sürücü Bolu Belediyesi İtfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine çağrılan dalgıç, göle dalarak aracın bulunduğu yeri tespit etti. Vinç halatı bağlanan otomobilin çıkartılması için başlanan ilk kurtarma işlemi halatın kopması sonucu başarısız oldu. Otomobil, ikinci kurtarma çalışmasıyla vinç yardımıyla gölden çıkarıldı.

Otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştuğu görüldü.