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Türkiye
AA 13.07.2023 20:41

El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil göle düştü

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil göle düştü. Otomobil vinç yardımıyla gölden çıkarılırken araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil göle düştü

Tatil için Bolu'dan Abant'a giden Metin D, otomobilini göl çevresinde Kıbrıs Çeşmesi mevkiinde yol kenarına bırakarak, fotoğraf çekmeye gitti.

Fotoğraf çekiminin ardından geri dönen sürücü aracının bıraktığı yerde olmadığını gördü.

Büyük çaplı maddi hasar oluştu

Vatandaşların aracın göle düştüğünü belirtmesi üzerine sürücü Bolu Belediyesi İtfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine çağrılan dalgıç, göle dalarak aracın bulunduğu yeri tespit etti. Vinç halatı bağlanan otomobilin çıkartılması için başlanan ilk kurtarma işlemi halatın kopması sonucu başarısız oldu. Otomobil, ikinci kurtarma çalışmasıyla vinç yardımıyla gölden çıkarıldı.

Otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştuğu görüldü.

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