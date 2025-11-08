Açık 8.4ºC Ankara
AA 08.11.2025 06:22

Necati Arabacı hakkında verilen tahliye kararına itiraz kabul edildi

İzmir'de tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı hakkında, Asliye Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına itiraz eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden tutuklama talebi kabul edildi.

Necati Arabacı hakkında verilen tahliye kararına itiraz kabul edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Arabacı hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Arabacı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Mahkeme, Arabacı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

ETİKETLER
İzmir Suç Örgütü
