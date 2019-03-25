Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kepez ilçesinde bir kamyona operasyon düzenledi.
Kamyonda yapılan aramada, narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği iki ayrı çantada 34 kilogram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon anı polis kamerasında
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, narkotim ekiplerince yapılan operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabından "Elinize sağlık arkadaşlar... Antalya'da zehir tacirlerine geçit yok." Narkotim etiketiyle paylaştı.
Görüntülerde, kamyon şoförünün gözaltına alınışı, narkotik dedektör köpeğinin kamyonun kasasında zulalanmış içinde uyuşturucu olan çantaları buluşuyla ilgili detaylar yer alıyor.
Kaynak: AA