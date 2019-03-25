Devasa cüssesi, 8 tekeri ve büyük yüzdürücüleri ile hem karada hem de suda ilerliyor.

SAMUR, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki en modern "Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü".

Köprü, Türk mühendis ve işçiler tarafından üretildi. SAMUR'lar şoför, su operatörü ve köprü inşa görevlisi olmak üzere 3 kişi tarafından kullanılıyor.

Muharebe sahasındaki askeri araçlar ile birlikte hareket ediyor. Gerektiğinde nehir, ırmak gibi engelleri "engel" olmaktan çıkarıyor.

TSK personelinin can güvenliğini sağlamak için sürücü bölmesi hafif zırh ve KBRN korumasına (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Koruma) sahip.

Aynı zamanda gece görüş sistemlerinin sürücü bölmesinde olması, gece şartlarında operasyon yapabilmeyi sağlıyor.

Nehir geçiş harekatlarında üstünlük sağlıyor

SAMUR'un önceki seyyar yüzücü köprülerden en önemli farkı kendi kendini taşıyor ve yüzdürüyor olması. Bu sayede muharebe alanındaki en zorlu görevlerden biri olan nehir geçiş harekatlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük bir üstünlük kazandırıyor.

Dünyadaki en gelişmiş sistemler arasında yer alıyor. Kırklareli’de bulunan 5’inci Kolordu İstikham Alayı, Köprücü Tabur Komutanlığı kapılarını TRT Haber’e açtı. SAMUR kullanılarak uçtan uca yaklaşık 125 metrelik köprü oluşturuldu.

Bu köprü, tankları, zırhlıları, ağır kamyonları taşıyabilecek bir dayanıklılığa sahip. Üstelik önceki nesil yüzen köprülere göre, tüm bunlar için gereken personel ve araç sayısı yarı yarıya azaltılmış durumda.

En az 2 SAMUR kullanılarak oluşturulan nakliye takımları ile köprü kurmadan da çok kısa bir süre içerisinde araçlar karşı kıyıya taşınabiliyor. Böylece dost birliklere kısa sürede takviye sağlanırken, düşman unsurlarının üzerine de beklenmedik ve ani saldırılar gerçekleştirilebiliyor.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Seyit Taşdelen

Kurgu: Yakup Emin Akgül