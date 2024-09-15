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Türkiye
AA 15.09.2024 20:15

Narin'in öldürülmesi İstanbul'da protesto edildi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi, İstanbul'da protesto edildi.

Narin'in öldürülmesi İstanbul'da protesto edildi

Beşiktaş İskele Meydanı'nda bir araya gelen grup, pankart açıp slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Dönem Sözcüsü Eren Ertin, 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in olaydan 19 gün sonra, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldığını hatırlattı.

Narin'in cansız bedeninin köyden 3 kilometre uzaktaki derede bulunduğunu anımsatan Ertin, Türkiye'de kaybolan çocukların sayılarına değinerek, "İçişleri Bakanlığının 2019 verilerine göre, Türkiye'de yılda ortalama 10 bin çocuk kayboluyor ve son yıllarda kayıp çocukların sayısında 3 kat artış gözleniyor. Cezasızlık politikası, çocuklara karşı işlenen suçları arttırıyor" dedi.

Kadınlara yönelik suçlarda olduğu gibi çocuklara karşı işlenen suçlarda da cezasızlık politikasının failleri güçlendirmeye devam ettiğini savunan Ertin, "Yargılama sürecinin adil ve şeffaf ilerletilmesini, 2016'dan bu yana her yıl kaç çocuğun kaybolduğunun ve bu çocukların akıbetlerinin düzenli açıklanmasını, çocuklara karşı işlenen suçlarda her türlü kişi, kurum ve yapılarla ilgili cezasızlık politikasına derhal son verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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