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Türkiye
AA 15.09.2024 19:54

Polisten kaçan firari damdan düştü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polisten kaçarken damdan düşen cezaevi firarisi yaralandı.

Polisten kaçan firari damdan düştü

Diyarbakır'da emniyet ekipleri, Batman'da cezaevinden firar eden ve 13 farklı suçtan 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T.'nin Bismil'in Tekel Mahallesi'ndeki evinde görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

İkametinde arama yapılacağı esnada polisin "dur" ihtarına uymayan D.T. kaçmaya başladı.

Evin damına çıkan D.T. yanda bulunan evin damına atlamaya çalıştığı esnada zemine düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince polis eşliğinde Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.T.'nin sol ayağının kırıldığı öğrenildi.

D.T. tedavisinin ardından cezaevine gönderilecek.

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