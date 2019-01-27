Ankara Beypazarı'ndan Nallıhan'a giden Furkan Minaz idaresindeki midibüs, Çayırhan Mahallesi yakınında arızalandığı için sağ şeritte duran, Mustafa Savuran’ın kullandığı iş makinesi yüklü tıra çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Minaz (20), Muhammet Halil Aslan (22) ve Ömer Selim Kaplan'ın (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal ve Ömer Öz kardeşler ile ismi öğrenilemeyen bir kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA