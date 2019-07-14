İstanbul'da hemen her gün yeni bir taksici-yolcu kavgası yaşanıyor. Fiyat tarifesinin değiştirilmesi, indi-bindi ücretlerinin artırılması da soruna çözüm olmadı.

Peki yaşanan bu olayların altında hangi sebepler yatıyor? İstanbullular taksicilerin davranışlarından şikayetçi ancak taksi şoförlerine göre bu durum, iş şartlarının ağırlığından kaynaklanıyor.

"İşin özünde, galericilerin aldığı yüksek kiralar var"

13 yıldır taksicilik yapan bir taksici, "İşin özünde, galericilerin aldığı yüksek kiralar var" diye cevap veriyor. Taksilerde çalışanların yüzde 90'ının şoför olduğunu belirten taksici, "Ama çalıştığı arabanın sahibi farklı, plakanın sahibi farklı, arada kazanan insanlar var. Simsarlar mı dersiniz komisyoncular mı dersiniz arada insanlar var." dedi.

"Bizim yükümüz çok ağır, insanlarla ve trafikle mücadele ediyoruz"

Kontağa bastıkları anda 200-210 lira bir giderlerinin olduğunu anlatan taksici, "100 lira da yakıta zam geldiği için bir de durak parası da var 10 lira, oldu 320 lira. Yıkama parası da var. Biz 350 lira toplayacağız, ondan sonra bize kalacak el insaf." diyerek yük maliyelerinden şikayet etti.

Sözü trafiğe getiren taksici, şunları söyledi:

"Bizim yükümüz çok ağır, insanlarla ve trafikle mücadele ediyoruz. Bir kişi biniyor Beşiktaş'tan Osmanbey'e gidelim diyor. Tamam gidelim ama oraya kadar giderken, 15-20 dakika geçiyor. 10-12 TL para yazıyor. Trafik sıkıştığı için müşteri caddenin ortasında iniyor. Sen orada kalıyorsun. Bu parayı toplamak için senin çok çalışman lazım. Ama trafiğe de giriyorsun parayı da toplayamıyorsun, müşteriyi de mağdur ediyorsun, kendinde mağdur oluyorsun."

"Değişim saati geldiyse, sol şeritten gitmeli ve yolcu almamalıdır"

Tartışmaların odağındaki konu ise taksilerin değişim saati. Birçok yolcu, değişim saatinin bahane edilerek kısa mesafe yolcu alınmadığı görüşünde.

Bu konuyla ilgili tüketici haklarının 6’ncı maddesine vurgu yapan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Değişim saati geldiyse, sol şeritten gitmeli ve yolcu almamalıdır, aksi halde yolcu araca bindiğinde il içinde, onu gitmek istediği yere götürmek ile mükelleftir. Zaten tüketici haklarının 6'ıncı maddesinde hukuki bir sebep olmaksızın, hizmetten kaçınılamayacağı açıkça ifade edilmektedir." şeklinde konuştu.

"Olayları kayıt altına alın"

İstenmeyen olaylar karşısında taraflara olayları kayıt altına almalarını tavsiye eden Ağaoğlu, sonrasında ise en yakın trafik kontrol noktasına veyahut İstanbul Büyükşehir Belediyesine, Beyaz Masa'ya şikayet edilmesi gerektiğini belirtti.

İstenmeyen olaylar karşısında Ağaoğlu, taraflara olayları kayıt altına almalarını tavsiye ediyor. Sonrasında ise en yakın trafik kontrol noktasına veyahut İstanbul büyükşehir belediyesine beyaz masaya şikâyet edilmesi gerektiğini belirtiyor.

"Plaka sınırlaması rant gruplarının oluşmasına sebep oldu"

Plaka sınırlamasının taksicilikte birtakım rant gruplarının oluşmasına sebep olduğunu dile getiren Ağaoğlu, bunun da hizmet kalitesini azalttığını, bu sıkıntının önüne geçmek için de taksi sürücüsüne hasılat şartı konulmaması gerektiğini ifade etti.

Ağaoğlu, "Taksi hizmeti sunan araçlara ya akbil konulmalı ya da yazarkasa konulmalı. Yazar kasa ne yazdıysa onun belli bir yüzdesi sürücüye, geri kalanı plaka sahibine bırakılmalıdır." dedi.

Görüntü: Samet Gençtürk

Kurgu: Sevim Kurtuluş