Türkiye
Muş'ta terör operasyonu: Mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi28 Ekim 2019 Pazartesi 16:33 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 17:08
Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar sonucu Şenyayla bölgesinde operasyon gerçekleştirdi.
"Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019-420" adı verilen operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait toprağa gömülü 2 jelikan bidon içinde biksi ve 403 fişek, kalaşnikof ve 123 fişek, 5 el bombası, 25 kilogram küp şeker, 18 kilogram yağ, onar kilogram pirinç, bulgur ve kırmızı mercimek, 5 kilogram makarna, 3,5 kilogram çilek reçeli, 2,5 kilogram çikolata kreması, bir kilogram çay, kıyafet ve uyku tulumu ele geçirildi.
Kaynak: AA
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