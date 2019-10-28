Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar sonucu Şenyayla bölgesinde operasyon gerçekleştirdi.

"Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019-420" adı verilen operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait toprağa gömülü 2 jelikan bidon içinde biksi ve 403 fişek, kalaşnikof ve 123 fişek, 5 el bombası, 25 kilogram küp şeker, 18 kilogram yağ, onar kilogram pirinç, bulgur ve kırmızı mercimek, 5 kilogram makarna, 3,5 kilogram çilek reçeli, 2,5 kilogram çikolata kreması, bir kilogram çay, kıyafet ve uyku tulumu ele geçirildi.

Kaynak: AA