Türkiye
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi28 Ekim 2019 Pazartesi 16:32 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 16:54
Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiyar Çale kod adlı Uğur Bulut olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen 1 teröristin kimliği belli oldu.
Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiyar Çale kod adlı Uğur Bulut olduğu tespit edildi.
Kaynak: TRT Haber