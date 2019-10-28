Türkiye
İstanbul'da metro seferlerine düzenleme28 Ekim 2019 Pazartesi 14:11 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 14:13
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla bugün ve 29 Ekim'de bazı raylı sistemlerin seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı.
İstanbul'da metro hatlarına Cumhuriyet Bayramı düzenlemesi yapıldı.
Bu kapsamda, bugün ve 29 Ekim Salı akşamı gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Metro Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar ve T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda seferler 02.00'ye kadar uzatıldı.
24 saat hizmet veren M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü Metro Hattı ise 24 saat çalışmaya devam edecek.
Kaynak: AA
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