Limon, portakal ve nar bahçeleri artık predatör böceklere emanet. Zararlılarla mücadele ederek verimi arttıracak avcı böcekler Antalya'da üretiliyor.

Tarım Bakanlığı'na bağlı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü turunçgil bahçeleri için bu böcekleri üretiyor. Böceklerin görevi ise bahçelere dadanan ve ağaçlara zarar veren unlu bitini etkisiz hale getirmek.

Enstitü Müdürü Abdullah Ünlü, "2 tane böceğimiz var. Birincisi cryptolamus montenegro dediğimiz avcı böceğimiz. Bu unlu bitin lavralarını yiyor. Diğer arıcık dediğimiz de leptomastis daktilopi. Bu da unlu biti parazitliyor. Yani ergin hale gelmesini engelliyor." dedi.

Böcekler zararlılarla çevreye zarar vermeden mücadele ediyor

Bu böcekler hem verimi arttırıyor hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de çevreye olumlu katkılar sağlıyor.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında üretilen böcekler sayesinde turunçgil ve nar bahçelerinde kimyasal ilaç kullanmaya gerek kalmıyor. Böylelikle hem doğal denge korunuyor, hem de meyve üzerinde ilaç kalıntısı olmuyor.

Yılda 5 milyon böcek üretiliyor

Enstitü her yıl 5 milyon böceğin üretimini sağlıyor. Bu avcı böcekler çiftçilere satılıyor. Böcekleri kullananlara da bakanlık tarafından destekler sağlanıyor.

Enstitü Müdürü Abdullah Ünlü, "Özellikle üreticilerimiz son yıllarda bu tür faydalı böcekleri kullanıyor. Ve bilhassa da Tarım Orman Bakanlığımız buna destek veriyor. Bunu kullanan üreticilere ciddi anlamda destek veriyor." diye konuştu.

Böceklerin üreticiye maliyeti dönüm başına 20 TL'ye kadar düşüyor

Bahçelere bırakılan böcekler yılın 8 ayı canlı kalabiliyor. Böceklerin kullanım maliyeti dönüm başına 70 lira civarında. Ancak devletin verdiği destekler hesaplandığında maliyet dönüm başına 20 liraya kadar düşüyor.

Haber: Selahattin Fidan

Kamera: Sayit Ersan