Tosun Paşa filmini aratmayan tartışma28 Ekim 2019 Pazartesi 15:23 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 20:02
Tosun Paşa filmindeki yeşil vadi sahnesi gerçek oldu. Malatya- Adıyaman il sınırında bulunan yayla, 2 ili karşı karşıya getirdi.
Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen gibi Yeşilçam’ın efsane isimlerinin rol aldığı Tosun Paşa filmini aratmayan bir kavga yaşandı. Filmde Yeşil Vadi´ye sahip olabilmek amacıyla 2 aile arasında yaşanan çekişme şu günlerde 2 il arasında yaşanıyor.
Malatya ile Adıyaman arasında bulunan yayla, 2 ili karşı karşıya getirdi. Yıllardır ortak kullanılan yayla bir anda sınır kavgasına dönüştü.
Saldırıda 5 kişi yaralandı
İddiaya göre yaylayı kullanan Malatya tarafında bulunan mahalle sakinleri Yeşilyurt Belediyesinden destek isteyerek, yaylaya yol açmak istedi. İş makineleri yolu açmak için çalıştığı sırada Adıyaman´dan gelen kalabalık gurup, çoban ile yanındakilere saldırarak, 5 kişiyi yaraladı. Olay jandarmanın çabası ile sakinleştirildi.
5 kişinin yaralanması ile son bulan olay sonrasında Malatya´da toplanan gurup olayın yaşandığı bölgeye giderek açıklama yaptı. Malatya´nın Yeşilyurt ilçesi ile Adıyaman´ın Çelikhan ilçesi sınırında bulunan yayla ile ilgili Malatyalılar, yaylanın İsmet İnönü döneminde kendilerine verildiğini ifade ediyor. Malatyalılar, olayın daha da büyümeden yetkiler tarafından sınırın belirlenmesiyle, bu tartışmaya son verilmesini istedi.
Açıklama sonrasında yaklaşık 200 kişiden oluşan grup olaysız bir şekilde dağıldı.
Kaynak: TRT Haber