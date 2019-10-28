Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen gibi Yeşilçam’ın efsane isimlerinin rol aldığı Tosun Paşa filmini aratmayan bir kavga yaşandı. Filmde Yeşil Vadi´ye sahip olabilmek amacıyla 2 aile arasında yaşanan çekişme şu günlerde 2 il arasında yaşanıyor.

Malatya ile Adıyaman arasında bulunan yayla, 2 ili karşı karşıya getirdi. Yıllardır ortak kullanılan yayla bir anda sınır kavgasına dönüştü.

[Fotoğraf: İHA]

Saldırıda 5 kişi yaralandı

İddiaya göre yaylayı kullanan Malatya tarafında bulunan mahalle sakinleri Yeşilyurt Belediyesinden destek isteyerek, yaylaya yol açmak istedi. İş makineleri yolu açmak için çalıştığı sırada Adıyaman´dan gelen kalabalık gurup, çoban ile yanındakilere saldırarak, 5 kişiyi yaraladı. Olay jandarmanın çabası ile sakinleştirildi.

5 kişinin yaralanması ile son bulan olay sonrasında Malatya´da toplanan gurup olayın yaşandığı bölgeye giderek açıklama yaptı. Malatya´nın Yeşilyurt ilçesi ile Adıyaman´ın Çelikhan ilçesi sınırında bulunan yayla ile ilgili Malatyalılar, yaylanın İsmet İnönü döneminde kendilerine verildiğini ifade ediyor. Malatyalılar, olayın daha da büyümeden yetkiler tarafından sınırın belirlenmesiyle, bu tartışmaya son verilmesini istedi.

[Fotoğraf: İHA]

Açıklama sonrasında yaklaşık 200 kişiden oluşan grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: TRT Haber