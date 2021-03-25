Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Muş'un Kayalısu köyü ve Koopezer Tepesi bölgesinde "Eren-4 Operasyonu" gerçekleştirildi.
23 Mart'ta düzenlenen operasyonda, sığınak ve depo içerisinde 27 fişek, mayın, 6 akü, İHA ve SİHA'dan korunma maksatlı metal kamuflaj başlık ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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