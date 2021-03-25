Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, COVID-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Karaköse köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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