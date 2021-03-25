Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'nin iki uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Almanya'ya sefere hazırlanan iki uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.
Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stuttgart'a sefer hazırlığı yapan iki yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu.
İhbar üzerine güvenli alana çekilen uçaklarda yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Etiketler: İstanbul Havalimanı THY
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