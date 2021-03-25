Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stuttgart'a sefer hazırlığı yapan iki yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu.

İhbar üzerine güvenli alana çekilen uçaklarda yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.