Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ilgaz Dağı'nda sis ve kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Ilgaz Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor. Görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.
Ilgaz Dağı tüneller bölgesi ve Ilgaz Dağı Milli Parkı yolunda devam eden kar yağışının yanı sıra bölgede yoğun sis görülüyor.
Bölgede görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: Kar Yağışı Trafik Hava Durumu
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