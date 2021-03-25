Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don bekleniyor.

Üreticiler olmak üzere vatandaşların da dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.