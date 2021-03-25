Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden zirai don uyarısı
Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için pazartesiye kadar zirai don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don bekleniyor.
Üreticiler olmak üzere vatandaşların da dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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