Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesi arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 araçtaki yaklaşık 70 kişi mahsur kaldı.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 3 iş makinesiyle 5 saatlik çalışmanın ardından araçları bulundukları yerden çıkararak vatandaşların yola devam etmelerini sağladı.

İş makinesi operatörü İdris Karakan, Mutki-Hasköy kara yolunun tipiden dolayı sürekli kapandığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye geldiklerini anlatan Karakan, "Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tipi devam ediyor. 20 kilometrelik yolun 7-8 kilometrelik bölümü kar ve tipi nedeniyle sürekli kapanıyor. Biz de elimizden geldiğince açmaya çalışıyoruz" dedi.

Mahsur kalan vatandaşlar, kendilerini kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür etti.