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Türkiye
İHA 16.01.2024 21:18

Kardan kapanan yolu 6 saatlik çalışmayla açan ekipler Berat bebeği hastaneye yetiştirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada ateşi yükselen 7 aylık Berat Mir Kozay, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Hakkari'de 4 gündür yoğun bir şekilde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çok sayıda köy yolunu kapattı.

İlçeye 43 kilometre uzaklıkta yolu kar nedeniyle kapalı olan Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında ateşi yükselen 7 aylık Berat Mir Kozay'ın ailesi sağlık ekiplerine haber verdiler. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İl Özel İdaresi ekipleri kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı yolda 6 saat sonra yolu açarak mezraya ulaştılar.

Yapılan ilk müdahalesinin ardından bebek ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneden tedavisi yapılan bebeğinin durumu iyi olduğu öğrenilirken, ekipler karla mücadele çalışmasına devam ediyorlar.

"Kar kış demeden sağlık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  Berat bebeğin tedavisinin yapıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine 43 km mesafedeki mezrada yaşayan bir aile, 7 aylık bebeklerinin yüksek ateşi sebebi ile 112’yi aradı. Çığ tehlikesine rağmen yollar açıldı. Yüksekova Devlet Hastanesine getirilen bebeğimizin tedavisi yapıldı. Teşekkürler arkadaşlar. Kar kış demeden sağlık!"
 

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Kardan kapanan yolu 6 saatlik çalışmayla açan ekipler Berat bebeği hastaneye yetiştirdi
Kardan kapanan yolu 6 saatlik çalışmayla açan ekipler Berat bebeği hastaneye yetiştirdi
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