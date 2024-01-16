AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum: Göreve gelir gelmez bu iletişimsizliği ortadan kaldıracağız

Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Sanayi Odası'ndaki temaslarının ardından önce Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinde Genel Başkan Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen Kurum, Anadolu Aslanları İş adamları Derneğinde (ASKON) ise Genel Başkan Orhan Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu.

Kurum, ASKON'da yaptığı açıklamada, "Sadece İstanbul Buluşması" olarak adlandırdıkları etkinlikler kapsamında gün boyunca İstanbul'un ekonomisinde söz sahibi olan kurumları ziyaret ettiklerini söyledi.

ASKON'un, Milli Kalkınma Hamlesinin iftihar tablosu olduğunu vurgulayan Kurum, "Bugün bu salondaki tüm kardeşlerim, bu cennet vatanı zenginleştirmek için çaba sarf ediyor. Ülkemizin hak ettiği o yüksek seviyelere çıkması için daima ön saflarda koşuyorsunuz. Bu vesileyle ASKON'un kuruluşuna vesile olan büyük dava adamı Necmettin Erbakan hocamızı özlem, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kurum, ASKON'un faaliyetlerine dikkati çekerek, derneğin sadece İstanbul'da 8 binden fazla, Türkiye'de 13 bin kurumsal üyesi, 1 milyonu aşkın istihdam gücü ve 15 milyar doları aşan ihracat payıyla milli ekonominin lokomotifi olduğunu söyledi.

Türkiye'yi büyüttüğü, kazanımlarına yenilerini eklediği için ASKON'un her bir üyesine teşekkür eden Kurum, "Yaptığı her güzel işte ASKON'umuzun yanında olduk. Bundan sonra da inşallah 'Yeniden İstanbul' yolunda daima yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kurum, dertlerinin Sultan Fatih'in emaneti güzel İstanbul'u kalkındırmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim derdimiz, muradımız İstanbul'a, İstanbullulara hizmet etmek. Yegane motivasyonumuz, gündemimiz bu. Çünkü bizim 7 tepeli bu şehre dair endişelerimiz var. 5 yıldır ihmal edilen iş insanlarımıza, sanayicilerimize, esnafımıza, işçi ve emekçi kardeşlerimize dair endişelerimiz var. Mevcut İBB yönetimi tarafından İstanbul'un ticaretine, ekonomisine ve emekçilere yönelik bilinçli bir çözümsüzlük ortamı oluşturulduğunu tüm dostlarımız, vatandaşlarımız bize iletiyor ve gittiğimiz her yerde de bunu anlatıyor. Bunlar kasıtlı olarak İstanbul'u durdurdular ama sizin zerre kadar endişeniz olmasın. Biz inşallah 31 Mart akşamı göreve gelir gelmez bu iletişimsizliği, bu çözümsüz ortamı tüm İstanbullu kardeşlerimizle birlikte ortadan kaldıracağız."

Kurum, İstanbul'a dair bir idealleri olduğunu aktararak, "Bu da şehr-i İstanbul'u dünya ekonomisinin kalbinin attığı bir şehir haline getirmektir. Bu hedefe hep birlikte koşacağız. Bu salondaki siz kıymetli iş insanlarımızla birlikte yapacağız. Hep birlikte İstanbul'umuzu yeniden tarih sahnesindeki o ihtişamlı yerine çıkaracağız" dedi.

"Bu güzel şehri 5 koca yıl boyunca bir oyun alanına dönüştürenlerden olmayacağız"

İstanbul'daki deprem endişesine işaret eden Kurum, göreve gelir gelmez kentsel dönüşüme dair gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Kurum, bakanlığı döneminde Türkiye'nin 81 ilinde 465 bin yeni sosyal, 46 bin afet konutu yaptıklarını aktararak, İstanbul'un her ilçesinde hızlı bir kentsel dönüşüm seferberliği için tüm ekibiyle hazır olduğunu kaydetti.

İstanbul'da ulaşım sorununu çözene kadar durmayacaklarını belirten Kurum, "Her İstanbullunun hayatından 3,5 yılını çalan trafik çilesini bitireceğiz" dedi.

İstanbul'u özüne döndüreceklerini ve polemiklerin içinde olmayacaklarını kaydeden Kurum, "Bu güzel şehri, 5 koca yıl boyunca bir oyun alanına dönüştürenlerden olmayacağız. 'Sadece İstanbul' diyenlerden, milletin derdiyle dertlenenlerden olacağız" diye konuştu.

Kurum, İstanbul'un her yerine lojistik merkezleri kuracaklarını, gençleri ve kadınları iş yeri sahibi yapacaklarını, kent ve ev ekonomisini güçlendireceklerini anlatarak, "İstanbul'un 5 yılda o yere düşürülmeye çalışılan 570 yıllık onurunu, gururunu yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

ASKON Genel Başkanı Aydın ise dernek olarak Kurum'un yanında olacaklarını belirterek, "Rabbim inşallah önünüzdeki engelleri kaldırsın ve bir an evvel İstanbul'u hak ettiği yere getirmeyi Cenabıhak nasip etsin" diye konuştu.

Aydın, Kurum'a İstanbul'un sembolik anahtarını hediye etti.