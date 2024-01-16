Mersin'de otobüs kazasında ölen 9 kişiden 8'inin cenazesi ailelerince teslim alındı

Yenikaş Mahallesi'ndeki kazada ölen otobüs şoförü Hüseyin Tayşun (43), Ahmet Bukaç, Huzan Sunmez, Muhammed Akbaba, Mehmet Emin Anaeli, Şeyhmus Öget ile ailelerinin teşhisiyle kimlikleri belirlenen Mülkiye Beytar ve Hümeyra Karadağ'ın cenazelerinin morgdaki işlemleri tamamlandı.
Yakınlarına teslim edilen naaşlar, cenaze nakil araçlarıyla memleketlerine gönderildi.
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden ve 6-7 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek çocuğunun kimliğinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Marmaris'ten Mardin'e gitmek üzere yola çıkan Tayşun'un kullandığı otobüs, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrilmişti.
Kazada otobüs şoförünün de aralarında olduğu 9 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.