Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce adli makamlarca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda hükümlü-tutuklunun kaçması, yağma, yaralama, hırsızlık, tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma, sahte banka veya kredi kartı kullanmak ve alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanmak suçlarından 6 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 5 kişi, 4 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 6 kişi, 2 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 5 kişi, 3 ay üzeri kesinleşmiş hapis ve adli para cezalarıyla aranan 10 şahıs ve yakalama emriyle aranan 22 kişi olmak üzere 48 kişi yakalandı."

Yoklama kaçağı olarak aranan 101 kişinin de yakalandığı aktarılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA