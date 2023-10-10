Muş'ta 3 kilo 910 gram uyuşturucu ele geçirildi : 3 tutuklu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kentte uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 araç tespit edildi.

8 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 2 araçtaki 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin, kovalamaca esnasında içinde uyuşturucu olan 4 torbayı su kanalına attığı belirlendi.

Yapılan aramada, su kanalına atılan torbalarda 3 kilo 910 gram skunk ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.