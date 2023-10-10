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Türkiye
AA 10.10.2023 23:30

Pegasus da İsrail seferlerine ara verdi

Pegasus Hava Yolları, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail kalkışlı ve varışlı seferlerine ikinci bir bildirime kadar ara verdiğini duyurdu.

Pegasus da İsrail seferlerine ara verdi

Pegasus Hava Yolları'nın X sosyal medya platformu hesabından, 7 Ekim 2023 ve öncesinde satın alınan, 7-31 Ekim veya bu tarihleri kapsayan İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletler hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletleri ücretsiz olarak açığa alabilir veya iptal ederek kesintisiz iade alabilir, ücretsiz olarak tarih değişikliği yapabilirsiniz. Bilet işlemlerinizi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. 31 Ekim sonrası uçuşlarımıza ilişkin güncel bilgiler için duyurular sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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