Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Eyleme katılan anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

"Evlatlarımızı geri versinler"

Terör örgütü PKK'dan ve HDP'den çocuklarını istediklerini belirten Koçhan, şöyle konuştu:

"Oğlum, Ersin, gel teslim ol. Yolunuz yol değil, gelin devletimize teslim olun. Yeter, bu analar babalar ağladı. Bizler evlat hasretine artık dayanamıyoruz. Evlatlarımızı geri versinler, onlardan bir şey istemiyoruz. Benim çocuğum gelsin ya da gelmesin, eylemime devam edeceğim. Tek isteğimiz evlatlarımızın geri gelmesidir."

Şemsettin Özcan ise 6 yıl önce HDP'nin çocuğunu kaçırarak PKK'ya verdiğini belirtti.

Çocuğundan haber alamadığını dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 yıldır HDP'nin önündeki çadırda eylem yapıyorum. Buradan oğluma sesleniyorum. Eğer sesimi duyuyorlarsa teslim olsun. Bu, Kürt davası değildir. Nasıl PKK'nın kökünü kuruttular. İnşallah HDP'nin de öyle olacaktır. HDP bizlere nasıl zarar verdiyse Allah da onlara zarar versin. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Bunların yaptığı Müslümanlık değil, eğer Müslüman olsalardı Türk bayrağı altında yaşayarak hainlik yapmazlardı."