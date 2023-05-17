Çok Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.05.2023 15:22

Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü.

Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
[Fotograf: AA]

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Eyleme katılan anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

"Evlatlarımızı geri versinler"

Terör örgütü PKK'dan ve HDP'den çocuklarını istediklerini belirten Koçhan, şöyle konuştu:

"Oğlum, Ersin, gel teslim ol. Yolunuz yol değil, gelin devletimize teslim olun. Yeter, bu analar babalar ağladı. Bizler evlat hasretine artık dayanamıyoruz. Evlatlarımızı geri versinler, onlardan bir şey istemiyoruz. Benim çocuğum gelsin ya da gelmesin, eylemime devam edeceğim. Tek isteğimiz evlatlarımızın geri gelmesidir."

Şemsettin Özcan ise 6 yıl önce HDP'nin çocuğunu kaçırarak PKK'ya verdiğini belirtti.

Çocuğundan haber alamadığını dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 yıldır HDP'nin önündeki çadırda eylem yapıyorum. Buradan oğluma sesleniyorum. Eğer sesimi duyuyorlarsa teslim olsun. Bu, Kürt davası değildir. Nasıl PKK'nın kökünü kuruttular. İnşallah HDP'nin de öyle olacaktır. HDP bizlere nasıl zarar verdiyse Allah da onlara zarar versin. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Bunların yaptığı Müslümanlık değil, eğer Müslüman olsalardı Türk bayrağı altında yaşayarak hainlik yapmazlardı."

ETİKETLER
Muş HDP Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Marmara'nın doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
16:40
Rusya: Ukrayna'ya ait mühimmat deposunu yüksek hassasiyetli silahla vurduk
16:35
Aydınlatma direğine yıldırım isabet etti: 100 evin elektrik tesisatı zarar gördü
16:15
Paris'te aşırı sağcı grup refakatsiz çocuk göçmenleri tehdit etti
16:22
CHP'de kurmayların durumu ne olacak?
16:13
Rusya Maliye Siluanov: Petrol ve gaz gelirlerimiz planların altında kaldı
Artvin'de Engelliler Haftası kapsamında yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi
Artvin'de Engelliler Haftası kapsamında yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi
FOTO FOKUS
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ