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Türkiye
DHA 17.05.2023 14:40

Eskişehir'de depremzedelere hakaret eden kadın gözaltına alındı

Eskişehir'de seçimlerde oy kullanan depremzedelere sosyal medyadan hareket ettiği öne sürülen kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'de depremzedelere hakaret eden kadın gözaltına alındı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada depremzedeler hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlattı.

Eskişehir'de çektiği videoda Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği genel seçimlerinde oy kullanan depremzedelere sosyal medyadan hareket ettiği öne sürülen kadın A.D.D. hakkında gözaltı karar verdi.

Güvenlik Şubesi ekiplerince evinde yakalanarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alınan A.D.D. geçirildiği sağlık kontrolünden ardından emniyete götürüldü.

İfadesi alınan A.D.D. işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

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