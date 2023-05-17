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Türkiye
AA 17.05.2023 14:36

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Kütahya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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