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Türkiye
AA 22.01.2025 12:23

Muşlu aileler "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Muşlu aileler "evlat nöbeti"ni sürdürdü
[Fotograf: AA]

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Eylemde fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Anne Naciye Sönmez Yıldız, gazetecilere, eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

Oğlundan güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Yıldız, şöyle konuştu:

"Osman, oğlum orada işin yok. Gel teslim ol, orada sürünüyorsun. Hepinize sesleniyorum geri dönün. Kimse orada kalmasın. Biz sizin için buradayız. Kış, çamur, fırtına demeden çocuklarımız için buraya geliyoruz. 9 yıldır oğlum kaçırılmış. 14 yaşındaydı, onu kandırdılar. Çocuktu, hiçbir şey anlamıyordu. Oğlum, gel devlet arkamızdadır."

Ayten Koçhan da DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğunu istediğini belirtti.

Evlat hasretine dayanamadıklarını dile getiren Koçhan, "Yıllardır evlat hasretiyle yanıyoruz. Onlar olsa bir gün dayanabilirler mi? Versinler çocuklarımızı. Yeter artık, bu bizim davamız değil. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan dön. Bu bizim davamız değil yavrum. Bir bayrağımız, bir devletimiz var yavrum. Gelin devletimize sığının. Siz gelene kadar eylemimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

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Muş Terör Örgütü
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