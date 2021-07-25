Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 02:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Müsilaj araştırma projelerine 300 bin liraya kadar destek
[Fotoğraf: AA]
TÜBİTAK'ın müsilaj araştırmaları için vereceğe desteğe başvurular devam ediyor. Müsilajın önlenmesi ve etkisinin azaltılması amacıyla geliştirilecek projelere 300 bin liraya kadar destek verilecek. Başvurularda son gün 28 Temmuz.
Müsilajı ortaya çıkaran faktörler belirlenecek. Bu kapsamda müsilajın önlenmesi için müdahale yöntemleri tespit edilecek.
TÜBİTAK'ın Müsilaj Araştırmaları çağrısına başvurular sürüyor. yüksek destek miktarı 300 bin lira olacak ve en fazla 9 aya sürecek.
Çağrı kapsamında sunulan projeler desteklenecek
Projeler kapsamında bir çok alanda iş birlikleri yapılacak. Araştırmalarda deniz bilimleri, çevre, ziraat, biyoteknoloji, kimya, sosyoloji gibi farklı alanlarda ortak çalışmalar yürütecek. Çağrı kapsamında üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel kuruluşlar tarafından sunulan projeler desteklenecek.
Başvurular 28 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvurusu tamamlanan önerilerin e-imza sürecinin tamamlanması için son gün ise 30 Temmuz.
Etiketler: Tübitak Müsilaj Çevre Kirliliği
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