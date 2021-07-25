Müsilajı ortaya çıkaran faktörler belirlenecek. Bu kapsamda müsilajın önlenmesi için müdahale yöntemleri tespit edilecek.

TÜBİTAK'ın Müsilaj Araştırmaları çağrısına başvurular sürüyor. yüksek destek miktarı 300 bin lira olacak ve en fazla 9 aya sürecek.

Çağrı kapsamında sunulan projeler desteklenecek

Projeler kapsamında bir çok alanda iş birlikleri yapılacak. Araştırmalarda deniz bilimleri, çevre, ziraat, biyoteknoloji, kimya, sosyoloji gibi farklı alanlarda ortak çalışmalar yürütecek. Çağrı kapsamında üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel kuruluşlar tarafından sunulan projeler desteklenecek.

Başvurular 28 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvurusu tamamlanan önerilerin e-imza sürecinin tamamlanması için son gün ise 30 Temmuz.