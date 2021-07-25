Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Eskişehir, Sinop, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli kıyıları ve Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, İç Ege'de biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.