Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 01:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Bölgesi için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Orta ve Güney Ege'de yarına kadar fırtına tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Orta ve Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli davranılması gerekiyor.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji Hava Durumu Ege Bölgesi
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