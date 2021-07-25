Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Orta ve Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli davranılması gerekiyor.