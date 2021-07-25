Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 25 Temmuz saat 02.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 408 bin 14, ikinci doz aşı sayısı 22 milyon 571 bin 851 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 65 milyon 738 bin 251'e yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 148 bin 869, Ankara'da 5 milyon 313 bin 959, İzmir'de ise 4 milyon 438 bin 422 doz aşı yapıldı.

58 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Covid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 383 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,44, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,19 olarak gerçekleşti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin." ifadesini kullandı.

"Yeni vaka sayıları, 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor"

Koca, akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugünkü vaka sayısının 12 bin 381 olduğunu anımsatarak şu ifadeleri kullandı;

"Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki, yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim."