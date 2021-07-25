Merkeze bağlı Akçapınar Mahallesi yakınlarında bulunan tarımsal işletmeye ait alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa zamanda yayılan alevlere Ezine Orman İşletme Şefliği, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ve Ezine Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekiplerce müdahale edildi.

Yakınlardaki tarım arazilerine sıçramadan bir saatlik çalışmayla söndürülen yangında meşe ve palamut ağaçlarının da bulunduğu 15 dönümlük alan zarar gördü.