Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıkları, Sehi Ormanları ve Çeltikli Vadisi bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kış üslenme alanlarını bulmak maksadıyla müşterek operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında, 4 sığınak ve 6 jelikan içerisinde 2 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan basma düzenek, 6 bomba atar, 3 taarruz tipi el bombası, 8 fişek, AK-47 kalaşnikof mekanizması, AK-47 kalaşnikof mekanizma iğnesi, patlamamış fünye, güneş paneli, elektrik kablosu, şarj aleti kablosu, 7 yazıcı kartuşu, tüplü ocak, küçük akü, büyük tüp, panço, mat, 2 çift ayakkabı, 50 yazılı doküman, muhtelif miktarda mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.