Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Antalya'da, emniyet ekiplerinin FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda, 30 Kasım-6 Aralık tarihlerinde yakalama emri ile aranan 4 firarinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 2'si ise ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü ise haklarından soruşturmalarının sürdüğü illerdeki polis ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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