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Türkiye
TRT Haber 18.09.2026 21:42

Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 16 şüpheli tutuklandı

Muş merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 16 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinesinde 14 Eylül'de Muş, Batman, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi.

MASAK incelemeleri neticesinde, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve şans oyunlarından gelir elde edilmesine ve para nakline aracılık ettikleri belirlenen şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 25 milyon 740 bin 480 lira para hareketliliği olduğu tespit edildi.

Tespit edilen 17 şüpheliye ait 22 ikamet ve iş yerine eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilerek şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 17 kişiden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 42 cep telefonu, 5 bilgisayar, 40 SIM kart, tablet, 4 USB bellek, hafıza kartı, başkalarına ait 5 kimlik kartı, 62 banka ve kredi kartı, 1 milyon 750 bin lira değerinde çek ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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