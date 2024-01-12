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Türkiye
AA 12.01.2024 16:04

Murat Kurum, Eminönü'nde esnafı ziyaret etti

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Eminönü'nde vatandaşlarla sohbet etti, esnaf ziyareti yaptı.

Murat Kurum, Eminönü'nde esnafı ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı esnafını ziyaret eden AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum, burada vatandaşlarla bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

Bir vatandaşın kentsel dönüşümle ilgili sorusu üzerine Kurum, vatandaşlara bu konuda her türlü desteği vereceklerini, mülkiyet problemlerini çözeceklerini belirterek, "Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kurum, başka bir vatandaşın yıkımın ardından kentsel dönüşüm için bekletilen arsasıyla ilgili sorununu anlatması üzerine de "Nisan'da kurtulacağız. Biz Beykoz'da bakanlığımız nezdinde ne eksik varsa ne yapılması gereken iş varsa hepsini yaptık, bitirdik. İnşallah şimdi Büyükşehir'de de 1 Nisan sabahı kalan işleri yapacağız" diye konuştu.

Kurum'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.

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