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Türkiye
AA 13.05.2023 10:38

Munzur Çayı’nda kaybolan gencin cansız bedenine de ulaşıldı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan üçüncü kişinin de cansız bedeni bulundu.

Munzur Çayı’nda kaybolan gencin cansız bedenine de ulaşıldı

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulunduğu araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Azad Demiral’ı (21) arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Maviköprü mevkiinde cansız bir bedene ulaştı.

Tunceli Munzur Çayı'nda kaybolan gençlerden amca bulundu, yeğeni aranıyor
Tunceli Munzur Çayı'nda kaybolan gençlerden amca bulundu, yeğeni aranıyor

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan ceset, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan otopside cesedin Azad Demiral’a ait olduğu tespit edildi.

Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında 6 Mayıs'ta sürücü Baran Aslantaş'ın, 9 Mayıs'ta ise Mehmet Can Demiral'ın cansız bedenini sudan çıkarmıştı.

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