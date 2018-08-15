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Muhtar bir aylık maaşını devlete bağışladı

Denizli Kale Karaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Ersin Oranlı, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararlarına tepki göstermek için aldığı muhtarlık maaşını devlete bağışladı.

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Muhtar bir aylık maaşını devlete bağışladı

Denizli Kale Karaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Ersin Oranlı, 1 aylık maaşını Kale Kaymakamı Murat Güneş'e teslim etti.

Kaymakam Murat Güneş, Karaköy muhtar Ramazan Ersin Oranlı'ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

"Ülke olarak birlik ve beraberliğe verilen önem çok büyük"

Ülke olarak birlik ve beraberliğe verilen önemin çok büyük olduğunu belirten Güneş, şunları söyledi:

"Ülkemize saldırılara karşı muhtarımız birlik ve beraberliğimizi göstermek açısından bir aylık maaşını devletimize bağışladı. Zor zamanlarda birbirimize kenetlenerek nasıl Türkiye olduğumuzu gösterdi." 

"Türk milleti asildir yıkılmaz"

Duyarlı muhtar, Türkiye'ye saldıranlara karşı 15 Temmuz ruhuyla başkaldırdıklarını ifade etti.

"Türk milleti asildir, yıkılmaz. Milletimiz her zaman milli birlik ve beraberliğini gösterir. Türkiye'de yaklaşık 57 bin muhtar var. Her ay yaklaşık olarak muhtarlara 95 milyon Türk lirası maaş yatıyor." 

Muhtarların bu konuda hassasiyet göstereceğine inandığını anlatan Oranlı, muhtarların devletten maaş almak için değil halka hizmet etmek için göreve geldiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: muhtar, maaş, denizli, kale, Ramazan Ersin Oranlı
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