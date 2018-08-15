TBMM Başkanı Yıldırım, KKTC Başbakanı Erhürman ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı.

Binali Yıldırım, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.

Uluslararası camiadan beklentilerinin KKTC’de yaşayan halkın uluslararası ve ulusal hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin devam etmesi olduğunu belirten Yıldırım, bunun yolunun da adada barıştan, refah ve güvenlikten geçtiğini söyledi.

"Türkiye garantör ülke olarak adımları atmakta tereddüt etmez"

Adanın yeraltı ve yer üstü kaynaklarının kullanımı konusunda her iki tarafın mutabık kalacağı şartların oluşturulması gerektiğine işaret eden Yıldırım, tek taraflı kararlarla KKTC’nin hükümranlık haklarını gözardı ederek yapılacak hiçbir girişimin hoşgörülmeyeceğini ve kabul edilmeyeceğini ifade etti.

"Türkiye garantör ülke olarak adımları atmakta tereddüt etmez" diyen Binali Yıldırım, Rum tarafının çözüm için önüne gelen fırsatları kaçırdığını, bunun yinelenmesini arzu etmediklerini belirtti.

"Kıbrıslı Türklerin güvenliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluğundadır"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Kıbrıslı Türklerin güvenliği, emniyeti, geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluğundadır. Zihinlerinde ve gönüllerinde çözüm varsa bu iradeyi ortaya koymalılar. Zamanı kendi lehlerine kullanma yönteminden vazgeçmeliler. Kıbrıs Türkünün ilanihaye onların gönüllerinin olmasını bekleyecek hali yoktur" dedi.

Başbakan Tufan Erhürman da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, "zaman geçmesinin kendi lehlerine olduğu" düşüncesinden bir an önce vazgeçmesini sağlayacak girişimlerin hem uluslararası toplum hem de Kıbrıslı Türkler tarafından sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

