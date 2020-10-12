Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Uzun bir aranın ardından ilk kez okula gelen öğrencilerin bazılarında heyecan, bazılarında ise korku vardı. Öğrencilerin destekçileri her zaman olduğu gibi aileleri oldu. Salgın tedbirleri kapsamında veliler okula alınmadı. Veliler çocuklarını bahçe kapısından okula uğurladı.



Anasınıfı öğrencisi Muhammed Efe Erdoğan da büyük heyecan duyan öğrencilerden biriydi. TOKİ Şehit Nazir Elitok İlkokulu'nda anasınıfına başlayan minik Muhammed okula girmek istemedi. Ne babası ne de okulun güvenlik görevlisi Muhammed'i ikna edemedi. Daha sonra okulun nöbetçi öğretmeni geldi ve Muhammed yine okula girmemek için direndi.



Çaresiz kalan baba Yasin Erdoğan telefonla eşini aradı. Dakikalar sonra okula gelen anne Hacer Erdoğan, oğlu Muhammed'i okula girmeye ikna etti. Muhammed, mutlu bir şekilde koşarak sınıfına girdi.



“Anne sensizlikten korkuyorum”



Hacer Erdoğan şöyle konuştu: ‘Anne sensizlikten korkuyorum’ diyor. Ben gelince girdi. Benimle bir problemi var. Beni bekliyor. Belli olmuyor bazen babasıyla geliyor. Ama yine de beni görmek istiyor. Mutluyuz. İnşallah daha güzel sağlıklı günlerde okula başlarlar. Benim 4 çocuğum var. Evde de zor oluyor. Okul demek düzen demek. Okul demek disiplin demek. Okul demek inanın bizim de hayatımız düzene giriyor. Çocukların hayatı da düzene giriyor. Sabah kalkıyorsun. Onlar okulda oluyor. Sen işini hallediyorsun. Bence okul düzen demek. Okulumuzun güzel dezenfekte ediliyor. Ben de çocuğumu evde dezenfekte edip yolluyorum. Çantasına ıslak mendilini, bezini, dezenfektanını koyuyorum. Mecbur yollayacağız. Alışacağız bu duruma da. Kurallara uyarak hareket edeceğiz.



Muhabir: Ahmet KAVAKLI